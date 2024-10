Zygmunt Kęstowicz. Do teatru uciekł przed wojskiem

Jego historia potoczyłaby się może inaczej, gdyby wojna zastała go w rodzinnych stronach. Ale on – jak każdy maturzysta – w sierpniu 1939 r. odrabiał obowiązkowy miesiąc prac fizycznych w Junackich Hufcach Pracy, przygotowując zachodnie flanki państwa do obrony. Gdy w pierwszych dniach września jego hufiec rozformowano, wokół panował chaos. Po kilku tygodniach koszmarnej wędrówki dotarł do Postaw, ale nie zastał tam rodziców. Ojca już aresztowano, aptekę przejęli Sowieci, a matka zniknęła. Został na świecie sam. W Wilnie, gdzie się schronił, próbował się utrzymać z kopania torfu, ale w tydzień zarobił na kotlet w barze. W teatrze płacono niewiele lepiej, lecz w operetce, do której trafił, spotkał dwie kobiety swego życia. Pierwszą była Ordonka.