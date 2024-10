Mąż zgotował jej piekło. Przejmujące losy Aleksandry Koniecznej

Aleksandra Konieczna przyszła na świat 13 października 1965 roku w Prudniku. Nie miała łatwego startu. Bliscy nie wspierali jej w marzeniach o aktorstwie. Praktyczni rodzice – matka księgowa, a ojciec rewident – woleli, aby córka miała fach w ręku, tymczasem aktorstwo to niepewny zawód. W wywiadzie dla "Twojego Stylu" aktorka mówiła: "Wsparcie? Nie miałam go ani od rodziny, ani od znajomych. Nie było mi potrzebne. Nagle zdecydowałam: bach, wyjeżdżam do Warszawy! To było olśnienie: zrobić po swojemu, spełnić marzenie. Mam czepne ręce, jak czegoś chcę, sięgam po to i często zdobywam".