Spełnienie na emeryturze. Marek Kondrat kończy 74 lata

Przez kilka lat wraz z Antoniną i Helenką mieszkali w słonecznej Hiszpanii, jednak dorastanie córki sprawiło, że rodzina wróciła do Polski. "Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku (…). W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zadupiu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę. A nie planowałem spędzić życia w samochodzie. Ale to wszystko nie wiąże się z dalszą przyszłością Helenki. Będziemy tam, gdzie będzie warto mieszkać" – tłumaczy troskliwy tata.