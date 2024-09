Lanthimos znów bawi się dobrze i wbrew zasadom. "Rodzaje życzliwości" dzielą publiczność [RECENZJA]

Rodzaje kontroli

W najnowszym filmie Lanthimos pokazuje nam trzy pozornie niezwiązane ze sobą nowele. W każdej przyglądamy się różnym formom dominacji oraz uzależnienia, co oczywiście przywodzi na myśl odmieniany dziś przez wszystkie przypadki termin "toksyczna relacja". Wszystko to podane w absurdalnej formie i podlane czarnym humorem. Mamy menadżera Roberta, który całkowicie poddał się swojemu szefowi. Raymond wybrał mu dietę, fryzurę, dom i żonę. Poinstruował go, kiedy może uprawiać z nią seks i zabronił posiadania dzieci. Pilnuje, czy Robert przeczytał do końca "Annę Kareninę". W nagrodę dostaje zniszczoną rakietę Johna McEnroe’a i kask Aytrona Senny. Ten sprzeciwia się przełożonemu dopiero wtedy, gdy ma doprowadzić do wypadku samochodowego, w którym może zginąć nieznajomy. Raymond rozstaje się więc z podwładnym. Wkrótce Robert wpada w obsesję i chce zrobić wszystko, by wrócić do łask szefa.