Tajemnicza śmierć hollywoodzkiej aktorki. Co spotkało Natalie Wood?

Jej życie uczuciowe było burzliwe - co w Hollywood nie jest niczym niecodziennym. Z pierwszym mężem, popularnym aktorem Robertem Wagnerem, rozwiodła się dla gwiazdora Warrena Beatty'ego. Z pisarzem i producentem Richardem Gregsonem doczekała się pierwszej córeczki, Natashy, jednak tym razem to ona padła ofiarą zdrady. Po rozwodzie wróciła do pierwszego męża Roberta Wagnera. Wydawało się, że lata rozłąki pozwoliły, by ich miłość rozkwitła na nowo. Jej owocem była córka Courtney. Sielanka jednak nie trwała długo, bowiem na planie filmu "Burza mózgów" pomiędzy Natalie a partnerującym jej Christopherem Walkenem mocno zaiskrzyło.