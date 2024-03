"Rodzaje życzliwości". Zapowiada się hit roku

Aktorka Emma Stone i reżyser Yorgos Lanthimos poznali się na planie filmu "Faworyta" w 2018 r. Do tej pory już dwukrotnie mieli okazję wspólnie pracować. Kolejną produkcją był film "Biedne istoty". Okazuje się, że już tego lata powstanie kolejne dzieło, do którego przyczyniła się ta dwójka. "Rodzaje życzliwości" zapowiada się naprawdę nieźle. Obsada nie pozostawia złudzeń. To obowiązkowy film do obejrzenia w te wakacje.