Premiery na październik 2024. Filmy o Donaldzie Trumpie, Wandzie Rutkiewicz i powrót "The Office"

"The Office"

Wraca "The Office". Czy to się może udać? Australijska wersja kultowej serii z szefową na czele. Gwiazdą rebootu jest Hanna Howard zarządzająca firmą produkującą opakowania Flinley Craddick. Po pandemii dyrektorka odbiera maila, z którego dowiaduje się, że jej oddział niedługo zostanie zamknięty, a pracownicy – odesłani do domów. Howard staje na głowie, żeby utrzymać "rodzinną" atmosferę wśród podwładnych. Nie zabraknie obietnic nie do pokrycia, dziwacznych intryg oraz cringe’u. W rolach głównych wystąpili Felicity Ward ("Jakieś pytania do Bena?"), Edith Poor ("Psie pazury"), Sharm Sebbens ("Thor: Miłość i grom"), Josh Thomson ("Nie opuszczaj mnie"), Jonny Brugh ("Co robimy w ukryciu"), Susan Ling Young ("24 godziny po śmierci") oraz Pallavi Sharda ("Sezon ślubów").