Przebój w Polsce. Numer 5 na liście wszech czasów Netfliksa

Kolejne piętra więzienia to klasy społeczne. Ci na górze dostają cały tort i mogą wybierać we wszystkich dobrach, które ma do zaoferowania świat. Ci na dole dostaje co najwyżej resztki lub nic, przez co muszą brutalnie walczyć o przetrwanie. Pośrodku znajduje się tzw. klasa średnia, która czuje potrzebę wprowadzenia zmian, równości, sprawiedliwości. Potrafi współczuć niższej klasie, ale gdy awansuje do wyższej szybko zapomina o swoich ideach.