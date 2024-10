Nie tylko filmowa Basia. 80. urodziny Magdaleny Zawadzkiej

Pierwszy mąż i "Pan Wołodyjowski"

Wielka miłość musiała poczekać na kolejną szansę od losu. Serce 21-letniej Magdaleny Zawadzkiej zabiło bowiem mocniej do operatora Wiesława Rutowicza, z którym współpracowała na planie produkcji "Późne popołudnie" (1964). To on został pierwszym mężem początkującej aktorki. Filmowiec imponował jej talentem i poczuciem humoru.