Nazywano go "uosobieniem dobra". 87. rocznica urodzin Jerzego Bińczyckiego

Jerzy Bińczycki – prywatny portret

Związany ze Starym Teatrem w tym samym czasie co Bińczycki, aktor Jerzy Trela wspominał przyjaciela słowami: "Bińczycki to był przede wszystkim wspaniały, zaskakująco życzliwy człowiek. Uosobienie dobra. A że lubił robić psikusy? To był zawsze z jego strony dowcip ciepły, a jeśli złośliwy, to po to tylko, aby kogoś pouczyć. Poza tym potrafił śmiać się również z siebie".