Wojciech Pszoniak osiągnął międzynarodową karierę. Jako dziecko stracił wszystko

Ślub wzięli w 1977 r. "Jesteśmy kompletnie inni, ja to pies, ona to kot, ale mamy podobne gusta. Kochamy muzykę, malarstwo, kochamy jedzenie. Moja książka kucharska powstała dzięki niej, bo zaczęła notować moje przepisy" – opowiadał o żonie. Co ich różniło? On kochał żeglarstwo, ona nie była w stanie nawet nauczyć się pływać. Ale oboje jeździli na nartach, lubili też książki i podsuwali sobie ciekawe lektury. A gdy on późnym wieczorem wracał z teatru, o 1 lub 2 w nocy siadali razem do kolacji z lampką dobrego wina. I jedyne, czego brakowało w ich życiu, to dziecka. Myśleli nawet o adopcji, ale niezbyt konkretnie. Poza tym Wojciech uważał, że został już w życiu tak mocno obdarowany, że niewdzięcznością byłoby chcieć jeszcze czegoś więcej.