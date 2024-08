Rosanna Arquette. Niegdyś uwielbiana, dziś zapomniana przez Hollywood

Pierwsze kroki Rosanny Arquette przed kamerami to przede wszystkim lekkie produkcje, w których wschodząca gwiazda portretowała dorastające dziewczyny, zafascynowane hipisowskim stylem życia. Podobnie jak sama aktorka, jej bohaterki chciały wyrwać się z domu, poczuć smak przygody i niezależności, poddać się chwili, co zapewniało środowisko artystycznej bohemy. Przełomową tego typu kreacją pozostaje Roberta Glass z komediodramatu "Rozpaczliwie poszukując Susan" (1985), w której Rosanna stworzyła duet z królową muzyki pop Madonną. Występ Arquette odznaczono statuetką BAFTA, a także nominacją do Złotego Globu.