Hanna Mikuć. Przezwyciężyła rodzinną tragedię, siłę dały jej dzieci i praca

Z czasem Mikuć postanowiła zwolnić tempo i ograniczyć aktywność aktorską, aby zająć się dziećmi i umożliwić Sobocińskiemu międzynarodową karierę. Przez pewien czas cała rodzina mieszkała w Stanach Zjednoczonych. "Mąż pracował na całym świecie, a my jeździliśmy razem z nim. Dzieci chodziły do szkoły za granicą, co było męczące, bo program amerykańskich szkół jest inny niż polskich. Plusem było to, że świetnie nauczyły się mówić po angielsku" – opowiadała aktorka.