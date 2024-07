Miliarder, który nie mógł przestać zdradzać. Arnold Schwarzenegger kończy 77 lat

- Nie zamknąłem tego rozdziału, bo rozdział z Marią będzie trwał wiecznie. Nie mam najmniejszego powodu, by czuć do niej cokolwiek innego niż miłość. Nie było tak, że nasze uczucie wygasło czy że pokłóciliśmy się i toczyliśmy o coś spór. To ja spiep***łem sprawę. Rozstanie było jej decyzją. Oboje byliśmy jednak zgodni co do tego, że nie mogą na tym ucierpieć nasze dzieci.