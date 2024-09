Melancholia Brando, elektryzujący jak Dean. Mickey Rourke obchodzi 72. urodziny

Całe artystyczne otoczenie nie miało wątpliwości co do jego wrodzonego talentu. On sam najbardziej podziwiał Marlona Brando i Ala Pacino. Naukę łączył z pracą zarobkową. Wieczorami był kelnerem i ochroniarzem w klubie, w kryzysowych momentach kopał rowy. W międzyczasie starał się poznać wszystkie uroki życia. Te jednak rodziły w nim uzależnienie. Imprezowy styl życia oznaczał alkohol i narkotyki – prostą drogę ku wyniszczającemu uzależnieniu, które po kilku dekadach przyczyni się do upadku gwiazdora.