Sąd: "Reniferek" Netfliksa nie jest prawdziwy. Netflix wydaje oświadczenie

Sędzia zauważył również inne istotne rozbieżności między tym, co naprawdę się wydarzyło, a tym, co pokazano na ekranie. Fiona Harvey podkreśla, że nie prześladowała policjanta, nie napastowała seksualnie Gadda, nie zaatakowała go w pubie, rozbijając butelkę nad jego głową i nie próbowała wydłubać mu oczu, ani nie czekała przed jego domem przez 16 godzin dziennie. A to zobaczyli widzowie miniserialu, który powstał na kanwie prawdziwych wydarzeń.