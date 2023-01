Shrek, Grinch, Otto – dlaczego tak kochamy wieczne marudy?

Przemiana marudy w ciepłego, radosnego bohatera to kluczowy moment każdego filmu

Kto z nas na to nie czeka? Bo jakimś cudem już od pierwszych minut trwania filmu czujemy, że zrzęda nie pozostanie zrzędą do końca tej filmowej opowieści. Nie bez powodu reżyserzy i scenarzyści włączają do swojej produkcji gburowatego smutasa – wówczas szczęśliwe zakończenie jest jeszcze bardziej pogodne i budujące, bo skoro taki zatwardziały piernik okazał się mieć serce, to jest nadzieja dla całej reszty ludzkości. Czy nasze ulubione, filmowe marudy przechodzą mentalną metamorfozę? No pewnie – i to jaką! Shrek zmienia się pod wpływem przyjaciół i ukochanej, serce Grincha mięknie pod wpływem małej dziewczynki, która wyjątkowo kocha święta i chce zarazić tą miłością swojego zielonego towarzysza, a Otto… Otto stopniowo uczy się żyć wśród ludzi, czerpać radość z pomagania i okazywać wdzięczność, gdy inni niosą mu wsparcie. To jednak nic – musicie zobaczyć tę historię na własne oczy, żeby zrozumieć, za co pokochaliśmy tego zgorzkniałego staruszka. Premiera filmu "Mężczyzna imieniem Otto" już 27 stycznia br. Wybierzcie się do kin, żeby poznać najsympatyczniejszego z kinowych ponuraków!