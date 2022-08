Skradł film aktorom. To on podbił serca widzów na całym świecie

Aktorka Amber Midthunder, która wcieliła się w postać głównej bohaterki filmu, tak wspomina pracę z Coco: "To nie był typowy, tresowany pies filmowy. Dosłownie został adoptowany, by zagrać w filmie. Cudownie było mieć go na planie, choć wprowadzał ogormny chaos. Był przyjazny i rozrywkowy. A gdy przychodził czas, by zagrać, czasami to robił, a czasami nie. Ostatecznie jednak zawsze się udawało, a wówczas wszyscy na planie wywatowali".