Lepszy od "Top Guna"? Widzowie i krytycy są nim zachwyceni

Na portalu Rotteantomatoes "Predator: Prey" zebrał aż 93 proc. pozytywnych recenzji. To jeden z najlepszych wyników w tym roku pośród fabularnych produkcji. Niemal wszyscy krytycy wyrażają podobne opinie. Nicolas Delgadillo z "Discussing Film" napisał: "'Prey' to pierwsza kontynuacja 'Predatora', która warta jest ponownego obejrzenia. To bez wątpienia najbardziej inspirująca i emocjonująca część serii od czasu, gdy Arnold po raz pierwszy wszedł do tej dżungli".