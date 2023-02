"Tata" chwyta za serce. Reżyserka: "Takiej Ukrainy już nie ma"

Wyłuskiwaliśmy konkretne osoby, którym trzeba było natychmiast pomóc. Tam byli nasi przyjaciele. Dostawaliśmy też SMS-y o treści mniej więcej takiej: "jest matka z córką. siedzą w schronie w metrze w Kijowie. Potrzebujemy samochodu, by je przewieźć". Wtedy wszyscy stawali na wysokości zadania, by pomóc. Okazywało się, że dzięki sieci ludzi można było załatwić auto, transport. Nieznajomi ludzie oddawali w Warszawie swoje mieszkania. Do mnie do domu przyjeżdżali różni ludzie, którym potem pomagałam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W ten sposób pomagało naprawdę wiele osób, co było niezwykle wzruszające. Pomogło nam ponownie uwierzyć w "fajnego Polaka". W to, że mamy serce i potrafimy się zmobilizować.