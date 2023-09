"Twórca" już w kinach. Przepłynie przez ekrany bez specjalnego rozgłosu?

Jeśli dodać do tego dopracowane wizualnie dynamiczne sceny pościgów czy walki, dostajemy zgrabny film akcji, któremu jednak czegoś brakuje, jakiejś emocjonalnej głębi, głębszej myśli czy zaangażowania właśnie. W pewnym momencie postaci zaczynają zlewać się w nieodróżnialną masę, konflikt traci na znaczeniu, a to co zostaje, to kolorowa i pełna obietnicy pocztówka z krajów Azji.