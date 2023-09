Otworzyła wrota do piekieł. Najbardziej przerażający film roku?

Horror dla wielu widzów to gatunek sztuki "niskiej". Trudno z tym polemizować, skoro rocznie wypuszcza się tyle sztampowych filmów grozy, która powiela fabułę z poprzedników filmów, a całą twórczą energię wkłada się w realizację makabrycznych scen. Jednak czasami na granicy horroru, thrillera i pięknych wizualizacji rodzi się czasem to, co można nazwać sztuką i wartościowym kinem.