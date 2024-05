Ukradli jej ciało. Zobaczyła swoją twarz w filmie pornograficznym

"Skradzione ciało" pokazuje, że mimo iż nie ma jeszcze przepisów prawa, które walczyłoby z autorami przeróbek, można dociekać sprawiedliwości. Jak skończyła się historia Taylor? A właściwie to powinniśmy pisać "Taylor". Bo osoba, którą zobaczycie w filmie, to nie jest prawdziwa bohaterka tej historii. Dziewczyna ukrywa się pod twarzą... aktorki. Filmowcy sami wykorzystali deepfake, by mogła czuć się bezpiecznie i opowiedzieć o swoim przypadku bez strachu o to, że i tym razem ktoś wykorzysta jej wizerunek, ale i po to, by już bardziej nie wskazywać światu, komu dokładnie przydarzyła się taka traumatyczna historia.