Uskrzydlająca opowieść o przyjaźni. Widzieliśmy nową "Pszczółkę Maję: Mały wielki skarb"

"Pszczółka Maja: Mały wielki skarb" to opowieść o sile przyjaźni dwóch sympatycznych zwierzątek. Na początku wiosny Maja i Gucio wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody. W trakcie drogi spotykają na łące tajemniczego wędrowca, który powierza im opiekę nad magicznym złotym jajem. Zadaniem pszczółek jest dostarczyć je do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. Kogo by tu jeszcze zabrać w tę niebezpieczną misję? Najlepiej zaufanych kompanów, którymi są dwie żołnierskie mrówki, Zenek i Gienek. Dzielna drużyna rusza w drogę, ale nie wie, że podążają za nią łowcy głów pod przywództwem Ramby. Z każdą minutą robi się coraz bardziej emocjonująco, a Maja i Gucio uczynią wszystko, by nie wpaść w tarapaty. Czy uda im się pokonać skrzydlatych opryszków? A może wcale nie trzeba z nimi walczyć? I wreszcie, czym – a raczej kim – okazuje się tajemnicza przesyłka?