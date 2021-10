6 mln zł na szokujący film o Polsce. Skąd wzięły się pieniądze na "Wesele" Smarzowskiego?

- PISF nigdy nie przekazał producentowi opinii swoich ekspertów na temat filmu w formie pisemnej, dlatego nie chcemy odnosić się do publicystycznych tez czy emocjonalnych wypowiedzi poszczególnych osób, nawet tych najwyżej postawionych w PISF. Nie chcemy uprawiać jakichś połajanek czy wzajemnych oskarżeń. To co reżyser i scenarzysta miał do powiedzenia na ten temat, pokazał w swoim filmie i to jest nasze najlepsze stanowisko. Widzowie masowo chodzą na "Wesele" do kin i za to jesteśmy wdzięczni - skomentował w rozmowie z WP Marcin Kowalski, rzecznik Studia Metrage odpowiedzialnego za produkcję "Wesela"