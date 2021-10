"Wesele": kontrowersyjny film Smarzowskiego podbija widownię

Film Smarzowskiego podczas premierowego weekendu obejrzało 139,5 tys. osób. Jest to 5. najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w okresie pandemii (licząc od marca 2020 r.). Pośród polskich produkcji większą popularnością na starcie cieszyła się tylko "Pętla" Patryka Vegi – 178,4 tys. widzów, która miała premierę we wrześniu ubiegłego roku. A to oznacza, że "Wesele" uzyskało najlepszy wynik w bieżącym sezonie w gronie rodzimych filmów. Na poziomie hollywoodzkiego hitu "Szybcy i wściekli 9".