Wielkie święto kina w stolicy. Co warto zobaczyć podczas tegorocznej edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego?

Już po raz 38 Warszawa stanie się międzynarodową stolicą kina. WFF to okazja, by obejrzeć nowości z całego świata, zanim trafią do kinowych repertuarów i zdobędą statuetki na prestiżowych festiwalach. Ponadto, widzowie mają także niepowtarzalną okazję, by spotkać się z reżyserami. Wielkie, warszawskie święto kina rusza już w najbliższy piątek. Jakich filmów absolutnie nie można przegapić?