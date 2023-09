Wielkie zaskoczenie! Oto polski kandydat do Oscara

Możemy być dumni, że w tym roku pojawiło się aż tyle produkcji, które zasługują na najbardziej prestiżowe nagrody. Polski kandydat do Oscara będzie musiał poczekać co najmniej do grudnia tego roku. Wtedy najprawdopodobniej zostaną ogłoszone pierwsze tzw. short listy, czyli skrócone listy filmów pretendujących do Oscarów. Oficjalne nominacje przedstawiane są zazwyczaj w styczniu, a w marcu odbywa się uroczysta gala.