Mocne oświadczenie PISF podczas ogłoszenia polskiego kandydata do Oscara

- Do niedawna niewyobrażalne było to, aby minister, premier i prezydent dużego państwa w środku Europy zamiast ważnymi dla kraju i ludzi sprawami zajmowali się recenzowaniem filmu, używając przy tym niewybrednych, głęboko obraźliwych określeń, używając go w kampanii wyborczej. W imieniu wszystkich twórców nie zgadzamy się, aby politycy ograniczali czy wykorzystywali naszą twórczą wolność - powiedziała na otwarcie konferencji prasowej Ewa Puszczyńska.