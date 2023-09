"Chłopi". Malowane arcydzieło, które będziecie chcieli obejrzeć kilka razy

Pamiętamy, że był Boryna - skąpy wdowiec z ogromną ziemią, która czyniła go czołowym gospodarzem we wsi Lipce. Była też Jagna, co to nie lubiła pracować w polu, za to biegała za wszystkimi chłopami we wsi, co skończyło się dla niej dość dramatycznie. Szczegóły ze wszystkich czterech części mogły umknąć, ale nie to, że śliczną dziewczynę wywieźli na koniec na wozie pełnym świńskiego obornika i że już nie mogła się z tego pozbierać. Dosłownie i w przenośni.