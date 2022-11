"Wieloryb". Oscara daj Fraserowi. Choć zagrał w miernym filmie

Tu widz mógłby zastanawiać się, dlaczego Charlie nie walczy o siebie. Przecież ma wokół troszczących się o niego ludzi, ma pracę, w której się spełnia, szansę na odbudowanie rodzinnych relacji, ale też nosi w sobie ból i wstyd przez to, że doprowadził się do tak chorobliwego stanu. W kreacji Frasera jest zbyt dużo chęci zmiany otaczającej go rzeczywistości, by do końca nie wierzyć w to, że bohater jednak zgodzi się na podjęcie leczenia. Dlatego Charlie co jakiś czas musi przemawiać do kamery: nie, mam już dość, ale i tak nie dajemy się mu przekonać.