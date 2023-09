"Wolałabym być młodsza, no ale jest jak jest". Izabela Kuna coraz bardziej lubi rozbierać się przed kamerami

Ja wierzę w młodych ludzi bardzo! Nie wiem, czy chce im się walczyć. Wygląda na to, że słabo. Ale prawda jest taka, że nie mamy pomysłu, jak ich zachęcić. Nie mamy dla młodych ludzi żadnej propozycji, robimy do nich umizgi, próbujemy ich werbować na każdej płaszczyźnie, ale prawda jest taka , że nic o nich nie wiemy. Wydaje nam się, że nasze dzieci myślą tak jak my i chcą tego co my. No nie. Między nami jest przepaść.