Śmiech przez łzy. Bardziej polskiej komedii niż "Teściowie 2" nie zobaczycie w tym sezonie

Tadek (Adam Woronowicz) nie rozumie, z czego wynika nagłe pobudzenie jego żony. Podczas gdy on martwi się, czy leżaki przy hotelowej plaży są darmowe i liczy każdy grosz w restauracji, Wanda otwiera się na nowe możliwości: a to masaż rękami młodego mężczyzny, a to nowe bikini, okulary przeciwsłoneczne i wiatr we włosach.