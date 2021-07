Zadzwoń po Hutcha. Zabijaka wraca do gry. Recenzja filmu "Nikt"

Krótki lont Hutcha odpala się po bójce, kiedy to ratuje nagabywaną w nocym autobusie dziewczynę i, jakżeby inaczej, okazuje się, że stłukł ludzi z rosyjskiej mafii, którzy teraz zaginają na niego parol. I zaczyna się jatka. Pytanie tylko, czy przyszedł nieznajomej z pomocą z altruistycznej potrzeby serca, czy żeby móc nareszcie wyrwać się ze stuporu codzienności i powrócić do tego, co robi najlepiej, czyli do zabijania? Cóż, podobne pytania, nawet jeśli zostają pośrednio zadane, to nikną pośród ogłuszającego huku i eksplozji absurdalnej przemocy.