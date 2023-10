Zbliża się przegląd najlepszych i najbardziej ekscytujących filmów azjatyckich!

Hongkońskie gwiazdy i kino indyjskie – nowości w programie

W programie tegorocznych Pięciu Smaków znalazły się także dwie starannie przygotowane sekcje tematyczne. Kobiece Oblicza Hongkongu to tylko z pozoru nietypowe spojrzenie na kinematografię, która jest dobrze znana widzom Pięciu Smaków. Kino hongkońskie kojarzy się z filmami akcji, a tym zazwyczaj przypisuje się męskie epitety. To błąd – dzięki specyfice filmów sztuk walki z Hongkongu, kobiety już dekady temu, znacznie wcześniej niż na przykład w Hollywood, mogły tam z powodzeniem stawać w szranki z mężczyznami, konkurując z nimi wyszkoleniem, zwinnością i sprytem. A to nie wszystko, bo filmy hongkońskie to także znakomite dramaty i błyskotliwe komedie, które były rzadko pokazywane poza Azją. Nastawione na zysk, ale nie unikające odważnych eksperymentów, kino hongkońskie było obszarem, w którym kariery robiły wybitne aktorki, do dzisiaj pozostające ikonami popkultury w tym rejonie świata. Ich przełomowym rolom poświęcona jest ta sekcja. Na ekranie pojawią się m.in.: Maggie Cheung, Sylvia Chang, Cheng Pei-Pei, Cherry Ngan czy Cherie Chung. Przegląd obejmuje kilka dekad historii Hongkongu – od lat 60. i przebojowego "Napij się ze mną" Kinga Hu, w którym Chen Pei-pei wcieliła się w jedną z pierwszych filmowych wojowniczek, po współczesność. "Światło nie zgaśnie nigdy" z 2022 roku to nostalgiczna opowieść o rzemieślnikach, którzy – kiedy miasto ekonomicznie rosło w siłę – przygotowywali tradycyjne hongkońskie neony reklamowe, a dzisiaj stali się niepotrzebni. Gwiazdą filmu jest legendarna Sylvia Chang.