Zdobywca Oscara dla WP. Przekreśla marzenia fanów filmu z Keanu Reevesem

Wszyscy są moim zdaniem. Bo ich fizyczność i praca ciałem dyktuje to, jak się będzie ich filmowało. Czy wykorzystasz ostre światło dające kontrast czy delikatne światło? To ważne. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że do aktora trzeba podejść z jak największą empatią jak tylko się da. Aktor musi wiedzieć, że operator jest po jego stronie. Jest dla niego. Jest jego sojusznikiem na planie.

A mnie w niej nie ma. I to dobrze. Dlaczego? Bo człowiek zaczyna robić to samo. Praca staje się powtarzalna. I co wtedy? Można tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć sobie "Ok, to robimy". Mi się to nie podoba. Kocham rzucać się w nieznane. Wyślij mnie do nieznanego kraju i każ mi tam kręcić film, a będę w siódmym niebie. Wyślij mnie na koniec świata i daj do nakręcenia film w innym języku. Marzę o pracy w Chinach, gdzie nie będę rozumiał ani jednego słowa ze scenariusza. To byłoby ciężkie, ale jak bardzo satysfakcjonujące! Niebo!