Johnny Depp napisał list do Polaków. Tak kończy się EnergaCamerimage 2020

Johnny Depp otrzymał honorową nagrodę dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną na festiwalu EnergaCamerimage. Jako że 2020 to dziwny rok, gwiazdor mógł jedynie sfotografować się ze Złotą Żabą i napisać kilka słów do Polaków.

Rok 2020 to wyjątkowo katastroficzny czas dla branży filmowej. Większość filmów, które udało się zrealizować, nie może doczekać się kinowej premiery. Wyjście do kina to dziś w dużej mierze abstrakcja. Ale świat filmu nie umiera, o czym przypominają nam takie festiwale jak EnergaCamerimage. Zakończyła się kolejna edycja festiwalu, podczas którego celebrujemy pracę autorów zdjęć filmowych. W wirtualnym festiwalu wzięli udział tacy filmowcy jak Philippe Rousselot, Viggo Mortensen, Vitorio Storaro, a na sam koniec nie zabrakło Johnny'ego Deppa.

Gwiazdor miał na Camerimage pokazać swój nowy film - "Minamata". To się nie udało, ale aktor odebrał honorową Złotą Żabę dla aktora o szczególnej wrażliwości.

Depp nie mógł uczestniczyć w festiwalu nawet w wirtualnej formie. Przesłał jednak swoje zdjęcie zrobione gdzieś na Bahamach. Odczytano też list przygotowany przez aktora.

"Chciałbym podziękować wszystkim z festiwalu EnergaCamerimage za tą wyjątkową nagrodę" - zaczął Depp. "Przez lata miałem szczęście móc pracować z wieloma wybitnymi filmowcami, wśród których znaleźli się Stefan Cazapsky, Vilko Filac, Monica Lenczewska, Chris Menges, Sven Nykvist, Nicola Pecorini, Philippe Rousselot, Peter Sova, Dariusz Wolski, a ostatnio Benoit Delhomme, z którym pracowałem nad filmem 'Minamata'".

"Relacja z operatorem zdjęć jest kluczowa, jeśli nie najważniejsza, zważywszy na to, że kino jest przede wszystkim medium wizualnym" - dodał Depp.

"Minamata" to historia fotografa wojennego, który podróżuje po Japonii i dokumentuje skutki zarażenia rtęcią wśród nadmorskich społeczności. Depp w liście przyznał, że praca z operatorem tego obrazu była "nieustannym tańcem", pełnym niespodzianek.

"Zawsze byłem kimś, kto wolał nie wiedzieć, co się wydarzy. Pomagało mi to uchwycić te nieprzećwiczone chwile. Chwile pomyłek. To te magiczne chwile, które nadają sens tak życiu, jak i kinu".

Poniżej znajdziecie listę pozostałych zwycięzców tegorocznego EnergaCamerimage.

KONKURS GŁÓWNY

Złota Żaba: Nomadland

zdj. Joshua James Richards

reż. Chloé Zhao

Srebrna Żaba: Helene

zdj. Rauno Ronkainen

reż. Antti J. Jokinen

Brązowa Żaba: Pinokio

zdj. Nicolaj Brüel

reż. Matteo Garrone

NAGRODA FIPRESCI

Nagroda Międzynarodowego Jury Krytyków FIPRESCI dla reżysera najlepszego filmu z Konkursu Głównego - ze szczególnym uwzględnieniem roli zdjęć filmowych: Nomadland

zdj. Joshua James Richards

reż. Chloé Zhao

KONKURS FILMÓW POLSKICH

Najlepszy Film Polski: Zieja

zdj. Witold Płóciennik

reż. Robert Gliński

KONKURS ETIUD STUDENCKICH

Nagroda Studencka im. Laszlo Kovacsa - Złota Kijanka: A Rodeo Film

zdj. Erin G. Wesley

reż. Darius D. Dawson

szkoła: American Film Institute Conservatory

Srebrna Kijanka: Stratum Deep

zdj. Nathalie Pitters

reż. Lian Meng Rose

szkoła: National Film and Television School (NFTS)

Brązowa Kijanka: Sukienka

zdj. Konrad Bloch

reż. Tadeusz Łysiak

szkoła: Warszawska Szkoła Filmowa

KONKURS DŁUGOMETRAŻOWYCH FILMÓW DOKUMENTALNYCH

Złota Żaba — za najlepszy film dokumentalny: Wieloryb z Lorino

zdj. Piotr Bernaś

reż. Maciej Cuske

Złota Żaba — za najlepszy dokument fabularyzowany: 499

zdj. Alejandro Mejia

reż. Rodrigo Reyes

KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH FILMÓW DOKUMENTALNYCH

Złota Żaba — Grand Prix: A Horse Has More Blood Than a Human

zdj. Mehdi Azadi

reż. Abolfazl Talooni

Specjalne Wyróżnienie: Blood Ride

zdj. David Bolen, Jon Kasbe

reż. Jon Kasbe

KONKURS DEBIUTÓW REŻYSERSKICH

pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Najlepszy debiut reżyserski: 25 lat niewinności

zdj. Bartłomiej Kaczmarek

reż. Jan Holoubek

KONKURS DEBIUTÓW OPERATORSKICH

pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Najlepszy debiut operatorski: My dwie

zdj. Aurélien Marra

reż. Filippo Meneghetti

KONKURS WIDEOKLIPÓW

Najlepszy wideoklip: Bass Astral x Igo "Feeling Exactly"

zdj. Mikołaj Syguda

reż. Krzysztof Grajper

Najlepsze zdjęcia w wideoklipie: Aigel "You're born"

zdj. Andrey Nikolaev

reż. Andžejs Gavrišs

FIRST LOOK - KONKURS PILOTÓW SERIALI TELEWIZYJNYCH

Najlepszy pilot: Hunters: W brzuchu wieloryba

zdj. Frederick Elmes