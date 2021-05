Żeglarz nie utonie. Zbiórka internautów uratowała jedyne kino na półwyspie

Po miesiącach lockdownu widmo bankructwa i zamknięcia zaglądało w oczy wielu właścicielom małych biznesów. Wśród nich były trzy kobiety: babcia, córka i wnuczka, które od lat opiekują się małym kinem, jedynym na półwyspie. W kwietniu napisały wprost: pomóżcie nam! Zorganizowana naprędce zbiórka właśnie zakończyła się sukcesem, a my byliśmy na jednym z pierwszym w tym sezonie seansów. "To jak wrócić do domu" - mówi nam Patrycja, najmłodsza opiekunka kina Żeglarz w Jastarni.