"Zielona granica" w TVP. Poprzednia ekipa wieszała psy na filmie Holland

Tuż przed premierą kinową pokazywano tam nielegalnie pozyskane fragmenty filmu, które pasowały do tej tezy. Nie było dnia, by w głównym wydaniu "Wiadomości" nie pojawił się reportaż o "Zielonej granicy", pokazujący Agnieszkę Holland i jej aktorów w jak najgorszym świetle. Tymczasem po zmianie władzy w mediach publicznych zaczęto zupełnie inaczej traktować "Zieloną granicę", włączając ją do dystrybucji TVP VOD.