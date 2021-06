"Życie toczy się dalej". Ostatni film Goebbelsa

Oka co prawda nie było, ale za to wrogie samoloty jak najbardziej. Jankesi wespół z Anglikami, nieczuli na tworzoną pod nimi sztukę, regularnie demolowali plan filmowy. Tak dłużej nie dało się pracować. W połowie kwietnia Liebeneiner przerwał produkcję i wraz z ekipą poddał się Brytyjczykom, ale bez niedokończonego filmu. Chociaż podejrzewa się, że reżyser przewidywał nawet antynazistowskie zakończenie swojego dzieła, to jednak z jakichś względów nie zdecydował się na przekazanie go aliantom. Licząc być może na lepsze czasy, ukrył ukończony w 2/3 film w spalonym kościele w Bardowick.