Absurdalny film o wojnie. Krew się leje strumieniami

"Sisu" jest filmem opartym na minimalizmie i brutalności. Pierwsze słowa padają w trzynastej minucie, chwilę później dochodzi do pierwszej rzezi na ekranie. Ilość krwi przelanej w filmie jest odwrotnie proporcjonalna do wypowiedzianych w nim słów. "Sisu" to produkt eklektyczny. Jego konstrukcja i nastój wzorowana jest na spaghetti westernach, sposób pokazywania przemocy przypomina "Bękarty wojny" Quentina Tarantino, a główny bohater to stary, zmęczony życiem John Rambo, który najchętniej odciąłby się od świata, ale świat mu na to nie pozwala.