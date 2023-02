"Abyzou". Nareszcie horror wart naszej uwagi [RECENZJA]

Jego żona, będąca przy nadziei, to outsiderka, przybyszka spoza żydowskiego porządku, i to ona będzie swoistym filtrem, przez który oglądamy dziejące się wydarzenia. Oczywiście "Abyzou" to nie dokument etnograficzny, ale, jako że całość osadzona jest praktycznie wyłącznie pośród zamkniętej społeczności chasydów, jest to rzecz interesująca na poziomie czystej ludzkiej ciekawości. Okazuje się jednak, że pewne charakterystyczne gatunkowe tropy nie znają granic - politycznych, społecznych i kulturowych.