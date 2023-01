Najstraszniejszy horror roku? W Polsce tylko przez trzy dni

Początkowo "Skinamarink" może frapować tym, że trudno przewidzieć, jak potoczy się dalej fabuła. Niestety dość szybko staje się zbyt abstrakcyjny i zanadto repetycyjny. Ball w intrygujący sposób chciał oderwać horror z jego wizualnej dosłowności, ale ostatecznie jest to koncept, o którym lepiej się pisze i czyta, niż ogląda. To bardziej awangardowy video art niż pełnoprawny film grozy, stąd byłby znacznie bardziej efektywny, a być może i przerażający, gdyby trwał o wiele krócej. I funkcjonował jako teledysk do, powiedzmy, muzyki Boards of Canada.