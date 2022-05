Agnieszka Holland z Cannes: Bojkot kina rosyjskiego powinien być pełny, niezależnie czy kogoś cenimy, czy nie

Poszłam na projekcję, chciałam zobaczyć, jak to się odbędzie. To przecież cenny twórca. Jego filmy były pokazywane od lat w Cannes. Z jednej strony to dysydent, prześladowany przez reżim Putina, ale z drugiej to prześladowanie można nazwać "pluszowym" w porównaniu z torturowaniem innych. Serebrennikov był w areszcie domowym, nie mógł wyjeżdżać za granicę, ale zrobił w tym czasie trzy filmy finansowane w Rosji. Wreszcie dostał paszport i wyjechał do Berlina, ale nie wyemigrował, co podkreślił, bo nie chce się znaleźć w sytuacji, kiedy nie może wrócić do Rosji.