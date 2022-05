Naga kobieta wbiegła na czerwony dywan w Cannes. "Przestańcie nas gwałcić"

Trwa festiwal filmowy w Cannes, który co roku prowokuje do dyskusji, jeśli nie wywołuje wprost kontrowersji. Dzieją się one w festiwalowych salach kinowych, ale może przede wszystkim na czerwonym dywanie. Gwiazdy potrafią szokować kreacjami, ale czasem pomiędzy wystylizowanymi modelkami i aktorkami pojawiają się ci, którzy wykorzystują uwagę świata, by zaprotestować w ważnej sprawie. Tak było podczas premiery nowego filmu Idrisa Elby i Tildy Swinton.