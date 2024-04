"Amadeusz". 300 zł za bilet na film? Absolutnie warto

Do Teatru Wielkiego przybyły tłumy ludzi (warto tu zaznaczyć, że Sala Moniuszki, w której odbywał się pokaz, jest jedną z największych scen operowych na świecie, której widownia mieści maksymalnie 1760 osób), a przed wejściem stały osoby, które liczyły na to, że jeszcze uda im się odkupić od kogoś bilet. Ci, którym nie udało się wejść, będą mieli okazję wybrać się na pokazy w lipcu w ramach festiwalu Nowe Horyzonty do wrocławskiej Hali Stulecia. Ceny biletów zaczynają się do 150 zł. Za najdroższe miejsca trzeba zapłacić ponad 300 zł. To całkiem sporo jak na pokaz filmu w ramach festiwalu filmowego. Jednak wrażenia, jakich dostarcza to wydarzenie, są warte tej ceny.