Nie tylko kolaboracja z nazistami. Najgłośniejsze "filmy antypolskie"

Gdyby trzeba było ukuć definicję "filmu antypolskiego", to należałoby sięgnąć do wypowiedzi publicystów czy polityków, sytuujących się z prawej strony areny światopoglądowej. Intuicyjnie, jedynie obserwując dyskusje toczące się wokół rozmaitych filmów na przestrzeni choćby ostatniej dekady, czujemy, co stoi za tą zbitką słów. Na bazie kilku tytułów łatwo wyróżnić elementy, które stanowią ich wspólny mianownik.