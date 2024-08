Angelina Jolie jako śpiewaczka operowa bez głosu. Zachwyca! [RECENZJA]

Angelina Jolie doskonale sprawdza się jako posągowa postać, która smętnie przemierza ulice Paryża. Dystyngowana dama patrzy na świat, jakby należał do niej. Larrain pokazuje jednak, że było zupełnie inaczej. Callas należała do wyobrażeń ludzi, do zewnętrznego świata, który chciał ją widzieć w konkretny sposób - przez głos. Właśnie ten głos sprawia najwięcej problemów. Wiemy, że Jolie nie śpiewa, a tylko dobrze naśladuje ruchy warg. Na początku trudno oderwać się od myśli, że to tylko imitacja. Z każdą kolejną sceną wierzymy jej jednak coraz bardziej. Nie musi być idealna. W końcu Maria pod koniec życia zmagała się z własnym brzmieniem. I to Jolie ucieleśnia perfekcyjnie.