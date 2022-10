Protest na premierze filmu. Kazał widzom wstać i oddać w ciszy hołd

Do tego wydarzenia nawiązał Andrzej Saramonowicz podczas uroczystej premiery swojego filmu. Ze sceny poprosił wszystkich widzów, aby wstali i oddali w ciszy hołd Piotrowi Szczęsnemu, który podpalił się w proteście przeciwko PiS. Reżyser zwrócił uwagę, że ludzie uważają mężczyznę z placu Defilad za szaleńca. Saramonowicz uważa inaczej: "Jeśli był szalony, to my wszyscy jesteśmy szaleni" – powiedział ze sceny.