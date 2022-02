Berlinale 2022. "Call Jane" - aborcyjne podziemie w Ameryce lat 60. [RECENZJA]

Joy (Elizabeth Banks) to typowa żona z amerykańskiego przedmieścia. Nienaganny strój, perfekcyjna fryzura i uśmiech na twarzy to codzienni towarzysze w dbaniu o utrzymanie ogniska domowego, w którym z radością ogrzewa się mąż Will (Chris Messina) oraz nastoletnia córka Charlotte (Grace Edwards). Małżonkowie spodziewają się drugiego dziecka, ale wkrótce wszystko przestaje być kolorowe - lekarze dają Joy 50 proc. na przeżycie porodu. Will gotowy jest podjąć to ryzyko, podczas gdy jego żona pragnie żyć bez strachu i lęku.